Вместо поселений на территории Новой Москвы создадут муниципальные округа

Муниципальный округ Бекасово создается путем объединения поселения Киевский и части территории поселения Новофедоровское; в состав МО Внуково войдут поселение Кокошкино, существующий округ Внуково, а также частипоселений Внуковское, Марушкинское и Московский. МО Вороново будет создано из поселений Вороновское и Роговское, частей поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское и Щаповское; округ (район) Коммунарка объединит поселение «Мосрентген» и части поселений Воскресенское, Десёновское, Московский, Сосенское и Филимонковское. В Кракснопахорский МО войдут части поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Щаповское; Филимонковский будет состоять из частей поселений Марушкинское, Московский, Первомайское и Филимонковское. Наконец, в состав МО Щербинка войдут не только одноименный городской округ, но и части поселений Воскресенское, Рязановское, а также Южного Бутова. А к Троицку присоединят части поселений Десёновское, Краснопахорское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское. Наконец, части поселения Московский попадут в Западный административный округ — в муниципальные округа Ново-Переделкино и Солнцево.