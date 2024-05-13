Вместо поселений на территории Новой Москвы создадут муниципальные округа

К 12-летию вхождения в состав Москвы новых территорий городские власти подготовили значительную административно-территориальную реформу Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). 8 мая на заседании Мосгордумы были одобрены соответствующие поправки. Суть реформы проста: вместо унаследованных от Подмосковья муниципальных единиц — поселений — создаются укрупненные муниципальные округа: 8 вместе прежних 21.
Три законопроекта, принятые Мосгордумой, полностью перекраивают систему местного самоуправления в Новой Москве, делая ее по структуре и полномочиям полностью аналогичной территориям внутри МКАД. Это, как отмечали парламентарии на заседании, давно назревший вопрос — хотя бы потому, что в Уставе столицы говорится о муниципальных округах (они же в просторечье районы — границы совпадают), а не о поселениях. Единственная единица с особым статусом — городской округ Троицк.
Муниципальный округ Бекасово создается путем объединения поселения Киевский и части территории поселения Новофедоровское; в состав МО Внуково войдут поселение Кокошкино, существующий округ Внуково, а также частипоселений Внуковское, Марушкинское и Московский. МО Вороново будет создано из поселений Вороновское и Роговское, частей поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское и Щаповское; округ (район) Коммунарка объединит поселение «Мосрентген» и части поселений Воскресенское, Десёновское, Московский, Сосенское и Филимонковское. В Кракснопахорский МО войдут части поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Щаповское; Филимонковский будет состоять из частей поселений Марушкинское, Московский, Первомайское и Филимонковское. Наконец, в состав МО Щербинка войдут не только одноименный городской округ, но и части поселений Воскресенское, Рязановское, а также Южного Бутова. А к Троицку присоединят части поселений Десёновское, Краснопахорское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское. Наконец, части поселения Московский попадут в Западный административный округ — в муниципальные округа Ново-Переделкино и Солнцево.
— Цель регламентированной законопроектом административной реформы в ТиНАО — привести систему управления в соответствие со столичными стандартами, завершить процесс создания структуры равнозначных территорий и единства городского хозяйства — города без окраин, — отмечает депутат МГД Александр Козлов.
В ходе парламентских выступлений выяснились некоторые детали этой унификации, которые значимы для жителей Новой Москвы. Так, с опорой на новую районную структуру (вероятно, в ТиНАО появятся и районные управы) здесь будет создана сеть ГБУ «Жилищник», которая, как и в остальной части столицы, займется обслуживанием основной массы домов и территорий. По словам Козлова, об этом часто просят советы многоквартирных домов — к тому же «Жилищник» пользуется городскими субсидиями, а значит, имеет возможность назначать более низкие тарифы. Заработает и система заявок на портале «Наш город».
А по словам депутата МГД Кирилла Щитова, ряд полномочий, которые сейчас «по-подмосковному» закреплены за муниципалитетами, отойдут органам исполнительной власти — управам и префектурам. Это ритуальное хозяйство (кладбища), именование улиц, гражданская оборона и защита от ЧС, образование, архивное дело, обращение с отходами, землепользование и ряд других.
Таким образом, «полудеревенское» муниципальное устройство Новой Москвы заканчивается, новые округа становятся полноценной территорией города с общестоличными правилами. Наверное, действительно пора: по свежей статистике, население Новой Москвы достигло 750 тысяч человек, и ежегодно прибавляется 55 — 60 тысяч жителей (это самый динамичный рост населения среди округов Москвы).