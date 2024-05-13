Сунак заявил, что мир ближе к ядерной эскалации, чем за последние 60 лет

Как подчеркнул премьер, ближайшие пять лет могут оказаться для Великобритании «одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживало» королевство. В своем выступлении Сунак также заявил, что оппозиционная Лейбористская партия, которая может прийти к власти по итогам следующих парламентских выборов, не сможет обеспечить безопасность страны. Он напомнил, что ряд политиков, занимающих высокие посты в теневом кабинете лейбористов, ранее высказывались в пользу отказа Великобритании от ядерного оружия.