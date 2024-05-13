В Крыму оценили новый состав правительства России

«В целом сохранена структура правительства, его костяк. Ряд министров из бывшего состава были передвинуты на должности вице-премьеров, а на руководство министерствами выдвинуты наиболее эффективные главы регионов. Это все свидетельствует о неизменности и преемственности курса», — написал политик в своем Telegram-канале.
При этом некоторые перестановки, в том числе в руководстве Министерства обороны, по словам Константинова, «видятся как продуманный кадровый маневр, а не как кадровая революция».
Председатель Госсовета Крыма также указал на обозначенные премьер-министром Михаилом Мишустиным основные направления, на которых сконцентрируется правительство: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и всей инфраструктуры.
«Заметно, что и в основополагающих выступлениях, и документах президента, и в озвученных Мишустиным приоритетах правительства речь идет о задачах мирного времени. Это означает, что руководство страны уверено в успешном и скором завершении СВО. И на то имеются все основания», — добавил спикер парламента республики.
В понедельник Госдума утвердила представленные Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера. Посты вице-премьеров займут Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.
Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший эту должность с 2008 года, перейдет на другую работу. Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Сергей Нарышкин и Александр Бортников сохранили за собой посты глав МВД, МЧС, Службы внешней разведки и ФСБ соответственно.
Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Константина Чуйченко, главы Росгвардии — Виктора Золотова, директора Федеральной службы охраны — Дмитрия Кочнева.