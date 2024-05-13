В Крыму оценили новый состав правительства России

«Заметно, что и в основополагающих выступлениях, и документах президента, и в озвученных Мишустиным приоритетах правительства речь идет о задачах мирного времени. Это означает, что руководство страны уверено в успешном и скором завершении СВО. И на то имеются все основания», — добавил спикер парламента республики.