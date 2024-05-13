«Что касается восстановления Украины после, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — сказал он во время выступления на молодежном саммите НАТО, трансляция которого велась на YouTube.
По словам Столтенберга, основной задачей на данный момент являются поставки «оружия Киеву на устойчивой основе». Генсек организации подчеркнул, что Североатлантический альянс намеревается сыграть важную роль «в восстановлении институтов обороны и безопасности», а также помочь Украине стать «полноправным членом альянса».
12 мая экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что Украина стремительно проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, РФ ощущает, что в западных странах растет отчаяние в вопросе украинского конфликта.
До этого, 10 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что администрация США признает тактические успехи России на востоке Украины и в Донбассе. По его словам, «Россия добилась преимущества», так как американский конгресс слишком долго решал вопрос об оказании помощи киевскому режиму.
9 мая командир 92-го полка украинской армии полковник Павел Федосенко заявил, что на карту сейчас поставлена не территориальная целостность Украины, а ее выживание, потому замедление продвижения российских войск в Донбассе имеет решающее значение. Он отметил, что Вооруженные силы Украины теряют по 20 кв. км в неделю. По его словам, есть «70-процентная вероятность» того, что Россия сможет взять остальную часть Донбасса.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране потребуется около $700 млрд на восстановление. При этом он отметил, что названная им необходимая сумма пока является приблизительной. При этом 11 апреля сообщалось, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в $500 млрд. По данным международной финансовой структуры, сумма, указанная в отчете, почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году. Там также указали, что значительная часть расходов потребуется на восстановление инфраструктуры страны, в особенности ее энергосистемы.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.