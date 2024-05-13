Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране потребуется около $700 млрд на восстановление. При этом он отметил, что названная им необходимая сумма пока является приблизительной. При этом 11 апреля сообщалось, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в $500 млрд. По данным международной финансовой структуры, сумма, указанная в отчете, почти в два раза превышает размер экономики Украины в 2021 году. Там также указали, что значительная часть расходов потребуется на восстановление инфраструктуры страны, в особенности ее энергосистемы.