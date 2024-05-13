Президент Сербии встретился с Еленой Зеленской в Белграде

Зеленская прибыла с визитом в Белград 12 мая, ее сопровождала супруга сербского лидера Тамара Вучич. В Белградском университете в присутствии двух первых леди было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между вузом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.