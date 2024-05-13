«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их (страны НАТО. — Ред.) не интересует вообще», — прокомментировала Захарова.
Кроме того, ранее она также отмечала, что западная военная помощь не спасет киевский режим и его многомиллиардные долги придется выплачивать обычным гражданам.
Накануне экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон отметил, что Украина стремительно проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, Москва ощущает, что в западных странах растет отчаяние в вопросе украинского конфликта. Так, за последние дни армия России освободила девять населенных пунктов в Харьковской области. Генштаб Вооруженных сил Украины 13 мая признал тактические успехи армии РФ на этом направлении.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.