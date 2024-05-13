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Захарова после слов Столтенберга указала на безразличие НАТО к будущему украинцев

НАТО использует Украину в своих антироссийских интересах, будущее граждан страны мало волнует Запад. Об этом 13 мая заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что у Запада не будет смысла восстанавливать Украину в случае ее поражения.

Источник: РИА "Новости"

«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их (страны НАТО. — Ред.) не интересует вообще», — прокомментировала Захарова.

Кроме того, ранее она также отмечала, что западная военная помощь не спасет киевский режим и его многомиллиардные долги придется выплачивать обычным гражданам.

Накануне экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон отметил, что Украина стремительно проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, Москва ощущает, что в западных странах растет отчаяние в вопросе украинского конфликта. Так, за последние дни армия России освободила девять населенных пунктов в Харьковской области. Генштаб Вооруженных сил Украины 13 мая признал тактические успехи армии РФ на этом направлении.

При этом уже выделенные на восстановление инфраструктуры Украины деньги нередко оказываются в руках коррупционеров. Например, 3 мая издание «Страна.ua» сообщило, что в поселке Бородянка Киевской области исчезли 20 млн гривен (около $505 тыс.). Отмечалось, что на эти средства должны были быть установлены новые окна. Среди прочего счетная палата Украины по итогам 2023 года обнаружила в стране нарушения на 60,8 млрд гривен (более $1,5 млрд) в области управления публичными финансами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Захарова Мария
НАТО