«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО . Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их (страны НАТО. — Ред.) не интересует вообще», — прокомментировала Захарова.

Кроме того, ранее она также отмечала, что западная военная помощь не спасет киевский режим и его многомиллиардные долги придется выплачивать обычным гражданам.

Накануне экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон отметил, что Украина стремительно проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, Москва ощущает, что в западных странах растет отчаяние в вопросе украинского конфликта. Так, за последние дни армия России освободила девять населенных пунктов в Харьковской области. Генштаб Вооруженных сил Украины 13 мая признал тактические успехи армии РФ на этом направлении.

При этом уже выделенные на восстановление инфраструктуры Украины деньги нередко оказываются в руках коррупционеров. Например, 3 мая издание «Страна.ua» сообщило, что в поселке Бородянка Киевской области исчезли 20 млн гривен (около $505 тыс.). Отмечалось, что на эти средства должны были быть установлены новые окна. Среди прочего счетная палата Украины по итогам 2023 года обнаружила в стране нарушения на 60,8 млрд гривен (более $1,5 млрд) в области управления публичными финансами.