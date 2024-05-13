Советник президента Эстонии допустил отправку войск на запад Украины

Сейчас власти анализируют возможность такого шага, сказал советник, добавив, что Таллин предпочел бы предпринять его в рамках полноценной миссии НАТО, что продемонстрировало бы «сплоченность и решимость» альянса. Страны блока выступают против отправки войск на Украину, отметил Ролл, но не исключил, что их позиция изменится со временем.