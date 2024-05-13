Дальневосточные вызовы, новые ракеты, рост экономики. Заявления кандидатов в вице-премьеры

Государственная дума утвердила 10 зампредов кабмина на свои посты по итогам голосования. По словам Татьяны Голиковой, которая может продолжить курировать социальную сферу, к концу 2030 года более 2 млн россиян должны ежегодно получать медицинскую реабилитацию. Кандидат в вице-премьеры Александр Новак назвал укрепление российской экономики одной из ключевых задач, а Юрий Трутнев, утвержденный на пост полпреда президента в ДВФО, заявил, что из-за санкций дальневосточным регионам приходится сталкиваться с новыми вызовами, а механизмы поддержки на Дальнем Востоке и в Арктике дали только первые результаты.