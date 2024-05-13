Дальневосточные вызовы, новые ракеты, рост экономики. Заявления кандидатов в вице-премьеры

Государственная дума утвердила 10 зампредов кабмина на свои посты по итогам голосования. По словам Татьяны Голиковой, которая может продолжить курировать социальную сферу, к концу 2030 года более 2 млн россиян должны ежегодно получать медицинскую реабилитацию. Кандидат в вице-премьеры Александр Новак назвал укрепление российской экономики одной из ключевых задач, а Юрий Трутнев, утвержденный на пост полпреда президента в ДВФО, заявил, что из-за санкций дальневосточным регионам приходится сталкиваться с новыми вызовами, а механизмы поддержки на Дальнем Востоке и в Арктике дали только первые результаты.
ТАСС собрал основные заявления кандидатов в зампреды.
Мантуров
В должности первого зампреда правительства РФ утвердили Мантурова. Он будет координировать промышленность, космическую деятельность, реализацию госпрограммы вооружений в части оборонно-промышленного комплекса.
Во время выступления Мантуров сообщил, что с 2025 года начнется создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный. «Еще один уже реализуемый проект — это разработка многоразовых носителей», — уточнил он.
По его словам, оборонно-промышленный комплекс России «является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники».
Голикова
Голикова сохранит должность вице-премьера и продолжит координировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Помимо этого, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.
По словам Голиковой, к концу 2030 года более 2 млн россиян должны ежегодно получать медицинскую реабилитацию. Также продолжится борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С. Это позволит сохранить не менее 2,5 года в показателе ожидаемой продолжительности жизни.
Новак
Кандидат в вице-премьеры Новак займется вопросами ведения комитета по энергетике, в частности реализацией газотранспортных проектов. В материалах кабмина ранее отмечалось, что он будет также курировать экономический блок вместо Андрея Белоусова, занимавшего в предыдущем составе правительства пост первого вице-премьера и выдвинутого на должность министра обороны в новом кабмине.
Новак назвал развитие и укрепление экономики РФ одной из ключевых задач. «Для достижения этой цели необходимо не только существенно увеличить валовый внутренний продукт, но и сформировать принципиально новую модель экономического роста», — сказал он.
Алексей Оверчук
Оверчук продолжит отвечать за политику в сфере международных отношений. На заседании он заявил, что правительство приложит максимум усилий для продвижения русского языка за рубежом и увеличит квоты для иностранных студентов.
Кроме того, по словам Оверчука, Россия намерена добиваться доступа к растущим рынкам глобального Юга и странам, играющим ведущую роль в мировой экономике. «Будут формироваться устойчивые партнерства с иностранными государствами и развиваться инфраструктура для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации», — сказал он.
Виталий Савельев
Экс-глава Минтранса Виталий Савельев будет курировать сферу транспорта. В ходе выступления он заявил, что доля региональных дорог РФ в нормативном состоянии должна быть увеличена до 60%.
Савельев также подчеркнул, что задержки авиарейсов вызваны техническими неисправностями самолетов только в 0,5% случаев. «15−20% — это правильная статистика, но я хочу вам назвать другую статистику, которая не публикуется. Мы в прошлом году совершили 661 тыс. коммерческих полетов. Вот по техническим неисправностям было [задержано или отменено] 402 полета, когда самолеты отстранялись из-за технических неисправностей», — уточнил Савельев.
Дмитрий Патрушев
Патрушева утвердили на должность заместителя председателя правительства РФ, он будет кординировать сельское хозяйство, АПК и экологию.
В ходе своего выступления Патрушев назвал ключевыми задачами АПК «сохранение стабильного производства, рост его эффективности, доходности аграриев, а также повышение импортонезависимости».
Марат Хуснуллин
Хуснуллин продолжит курировать сферу строительства. На выступлении в Госдуме он поднял вопрос дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотеки. «Совершенно [точно] будем продлевать семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято», — добавил он.
Также Хуснуллин сообщил, что подготовлен законопроект о ссудосберегательных кассах. «Это надо как можно быстрее запускать в жизнь», — подчеркнул он.
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минэкономики в части развития туризма и Минспорта. По его словам, туризм в России в 2024 году финансируется почти в 12 раз больше, чем в 2018 году. Также кандидат в вице-премьеры отметил, что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в России составляет более 1 трлн рублей.
Он подчеркнул, что кабмин сосредоточен на том, чтобы страна оставалась в числе лидеров по развитию ИИ.
Дмитрий Григоренко
Григоренко утвердили на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Он будет курировать цифровое развитие и связь, а также ФАС.
В ходе своего выступления Григоренко отметил, что российские IТ-специалисты являются востребованными в мире. «Это уже не внутренняя конкуренция, а внешняя, с другими странами», — уточнил он.
Трутнев
Трутнева утвердили на должность вице-премьера — полпреда президента в ДВФО. В ходе выступления в Госдуме он заявил, что механизмы поддержки на Дальнем Востоке и в Арктике дали только первые результаты. «У нас нет иллюзий, что все уже хорошо и мы все сделали. Время предъявляет новые вызовы», — сказал он.
Трутнев добавил, что санкции в отношении России повлияли на этот процесс. «Санкции, применяемые противниками к нашей стране, создали условия для изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути», — отметил он.