Конгрессмены США пригрозили санкциями за принятие в Грузии закона об иноагентах

«Кроме того, если этот вредоносный законопроект не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению американской политики в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение запретов на выдачу виз в Соединенные Штаты и финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии», — подчеркивается в письме. В числе подписавших его законодателей председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) и старший демократ в нем Грегори Микс (от штата Нью-Йорк).