В Дании пообещали в течение месяца поставить Украине истребители F-16

«F-16 из Дании поднимется в воздух над Украиной в течение месяца», — приводит ее слова корреспондент газеты Die Zeit Йорг Лау в социальной сети X (бывш. Twitter) 13 мая.
Ранее, 10 мая, газета Evening Standart заявила, что первые истребители F-16 будут поставлены на Украину до июля. Военный источник издания не уточнил, какая именно страна поставит самолеты.
26 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в текущем году на Украину начнут прибывать F-16 и обученные союзниками Киева пилоты. В тот же день премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сообщил, что королевство планирует предоставить Киеву F-16 до конца 2024 года.
При этом 24 апреля газета Le Monde сообщила со ссылкой на источник, что украинские летчики не смогут управлять западной авиацией на передовой как минимум до конца 2024 года. 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий. Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.
Президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.