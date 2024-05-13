Как Андрей Белоусов прошел первый этап назначения министром обороны

Сергей Шойгу на работу в Министерство обороны в 2012 году пришел с командой. Своим заместителем он назначил Руслана Цаликова, с которым работал с 1994 года сначала в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 2012 году, когда Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, Цаликов стал его замом, а оттуда уже перешел в Минобороны, где в 2015 году получил позицию первого заместителя министра.