Президент Сербии решил вернуть посла в Киев

Сербия осудила военные действия на Украине, но не присоединилась к санкциям против России и не раз критиковала их. В конце февраля, как писала «Европейская правда», Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях из итоговой декларации участников саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Албании. С февраля 2022 года он трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на зарубежных мероприятиях, а летом 2023 года рассказал, что больше года не общался с российским президентом Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам.