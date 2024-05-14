Премьер Финляндии Орпо заявил о критической ситуации на Украине

«Поддержка Украины должна оставаться нашим приоритетом. Речь идет не только о безопасности Украины, но и о нашей собственной безопасности. Финляндия и другие страны Северной Европы твердо намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — сказал он на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме, его слова приводит пресс-служба кабмина Финляндии.
Премьер-министр подчеркнул, что Хельсинки уже согласовали выделение 24-го пакета военной помощи Киеву. При этом глава правительства не уточнил, что в него войдет. Орпо добавил, что общая стоимость помощи Финляндии на данный момент составляет порядка €2 млрд.
12 мая экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что Украина стремительно проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, РФ ощущает, что в западных странах растет отчаяние в вопросе украинского конфликта.
8 мая газета Politico отметила, что боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Украины, помощи может оказаться недостаточно для Киева. Издание обратило внимание на то, что конфликт на Украине выявил серьезную проблему в логистике ведения боевых действий. Военная производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддержать даже такой средний конвенциональный конфликт.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявлял, что западные пакеты помощи Украине не изменят динамику на фронте, ситуация там красноречивая и однозначная.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.