Премьер Финляндии Орпо заявил о критической ситуации на Украине

8 мая газета Politico отметила, что боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Украины, помощи может оказаться недостаточно для Киева. Издание обратило внимание на то, что конфликт на Украине выявил серьезную проблему в логистике ведения боевых действий. Военная производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддержать даже такой средний конвенциональный конфликт.