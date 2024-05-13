Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область

Ранее в понедельник депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что российские войска начали окружать город Волчанск. По его словам, сейчас идут очень сложные позиционные бои. При этом французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на неназванного украинского военного, что киевские власти не подготовили оборону Волчанска. В частности, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки наступления» российских войск.