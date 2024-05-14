Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику Блинкена

«Что касается визита О’Брайена, могу подтвердить, что к Бидзине Иванишвили поступила просьба о встрече, на которую Бидзина Иванишвили ответил отказом. Это имело свое объяснение. За последние месяцы также были случаи, когда Иванишвили отказывался встречаться с другими иностранными дипломатами и политиками», — заявил премьер на брифинге.
Ранее грузинские СМИ сообщали, что О’Брайен прибудет в Тбилиси с целью передать Иванишвили американский пакет санкций, а также призвать смягчить рассматриваемый законопроект об иноагентах.
Парламент Грузии ранее принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США.
Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.