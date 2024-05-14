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Вучич объяснил, почему в Сербии принимают украинских политиков

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Сотрудничать с Украиной — это нормально, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с комиссаром по вопросам расширения ЕС Оливером Вархели.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что в Белград прибыли с официальным визитом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и жена президента страны Владимира Зеленского Елена.

В ходе совместной пресс-конференции сербский лидер заявил журналистам, что принимает украинских политиков, «не потому что бесхребетный».

«А чего вы хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?».

задал риторический вопрос Вучич.

После чего напомнил, что его задача как президента — просить украинские власти во время голосования в Совете Европе не поддерживать Косово, а также чтобы Киев не выступал против Белграда на Генассамблее ООН.

«Не говоря уже о том, что нормально — сотрудничать с Украиной, и сегодня мы говорили об экономическом форуме, который должны организовать здесь, в Белграде, как привлечь украинских бизнесменов, и наоборот», — подчеркнул сербский лидер.

После чего заверил, что не является ни российским, ни американским, ни европейским наемником. При этом, по его словам, в ближайшее время сербские власти ожидают выделения средств со стороны ЕС на развитие Балкан.