Вучич объяснил, почему в Сербии принимают украинских политиков

Ранее стало известно, что в Белград прибыли с официальным визитом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и жена президента страны Владимира Зеленского Елена.
В ходе совместной пресс-конференции сербский лидер заявил журналистам, что принимает украинских политиков, «не потому что бесхребетный».
«А чего вы хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?».
После чего напомнил, что его задача как президента — просить украинские власти во время голосования в Совете Европе не поддерживать Косово, а также чтобы Киев не выступал против Белграда на Генассамблее ООН.
«Не говоря уже о том, что нормально — сотрудничать с Украиной, и сегодня мы говорили об экономическом форуме, который должны организовать здесь, в Белграде, как привлечь украинских бизнесменов, и наоборот», — подчеркнул сербский лидер.
После чего заверил, что не является ни российским, ни американским, ни европейским наемником. При этом, по его словам, в ближайшее время сербские власти ожидают выделения средств со стороны ЕС на развитие Балкан.