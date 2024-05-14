В Белом доме анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

«У нас на очереди еще один пакет помощи, поскольку мы пытаемся повысить темпы поставок», — сказал он.
При этом Салливан уточнил, что, несмотря на увеличивающиеся темпы поставок, передача пакетов помощи Киеву вряд ли будет каждую неделю.
«Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с каким-то одним союзником, если не многочисленными, — это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», — добавил советник американского лидера.
Также в ходе брифинга Салливан сообщил, что Украина на этой неделе получит только часть оружия из нового пакета военной помощи США, остальная его часть находится в пути.
Ранее, 10 мая, сообщалось, что американский лидер поручил выделить Украине военную помощь на $400 млн. По данным газеты Politico, пакет будет включать передачу оружия, уже имеющегося на американских складах. Тогда же Госдеп одобрил продажу Украине трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, общая стоимость которых составляет $30 млн.
До этого, 9 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США направят Украине новые партии оружия и военной техники в следующие несколько недель. При этом он не уточнил номенклатуру новых партий оружия.
Байден 24 апреля подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Вашингтон сразу начал военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.
22 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные США на военную помощь Украине, не изменят положения украинской армии на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Киев провалил свое летнее контрнаступление.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.