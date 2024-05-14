Politico: госсекретарь США планирует посетить Киев

По ее данным, Блинкен посетит столицу Украины «на этой неделе». Как пишет газета, «его точный график неизвестен, но один из источников отметил, что дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности во вторник и в среду». Официально о якобы готовящейся поездке Блинкена на Украину Госдепартамент не сообщал.