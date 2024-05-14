CNN: Киев в последние 72 часа сменил риторику и начал говорить о тактических успехах РФ

Она отмечает, что в Киеве стали использовать фразы «продолжаются оборонительные бои» и «значительное ухудшение». Телекомпания признает, что такие заявления отражают тяжелое положение дел, в котором оказалась Украина. По утверждениям американской телекомпании, «Россия не просто медленно наступает в одном месте, а, похоже, наступает в четырех, то есть по всей линии фронта».
CNN утверждает, что наибольшую тревогу вызывает граница в районе Харькова, где российская армия установила контроль над девятью деревнями, а ее «продвижение является самым быстрым» с первых дней спецоперации. Телекомпания подчеркивает, что «Россия набирает обороты, каких не было с марта 2022 года, а Украина вынуждена признать, насколько плоха ее ситуация».
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.
Украинское издание «Страна» сообщило в понедельник, что семьи с детьми начали покидать Харьков. В то же время в харьковском горсовете со ссылкой на мэра Игоря Терехова сообщили, что эвакуация жителей из Харькова не планируется, в городе спокойная обстановка. Терехов пояснил, что совет обороны области принял решение об эвакуации жителей только тех районов, которые расположены вблизи зоны боевых действий. По его словам, предпосылок для эвакуации из Харькова нет.