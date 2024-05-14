CNN: Киев в последние 72 часа сменил риторику и начал говорить о тактических успехах РФ

Украинское издание «Страна» сообщило в понедельник, что семьи с детьми начали покидать Харьков. В то же время в харьковском горсовете со ссылкой на мэра Игоря Терехова сообщили, что эвакуация жителей из Харькова не планируется, в городе спокойная обстановка. Терехов пояснил, что совет обороны области принял решение об эвакуации жителей только тех районов, которые расположены вблизи зоны боевых действий. По его словам, предпосылок для эвакуации из Харькова нет.