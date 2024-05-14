Heckler & Koch произведет для Украины оружие под калибр автомата Калашникова

О решении производителя сообщила немецкая газета Welt. Heckler & Koch на фоне слабых годовых показателей будет производить автоматы HK132E с «советским» калибром 7.62×39 мм. Компания, как утверждается, поставляет Украине весь свой ассортимент продукции, в том числе пистолеты SFP9 и пулеметы MG5. Поставки ведутся по согласованию с германским правительством.
Послы 27 стран Евросоюза на прошлой неделе согласовали договор о гарантиях безопасности между Киевом и Брюсселем. Ожидается, что документ будет подписан к июлю. Договор исключает участие военных из стран Евросоюза в боевых действиях на стороне ВСУ. Предполагается, что документ будет действовать до вступления страны в НАТО.