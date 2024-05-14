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Heckler & Koch произведет для Украины оружие под калибр автомата Калашникова

Немецкий производитель стрелкового оружия Heckler & Koch планирует расширить ассортимент продукции для поставок Украине. В него включат автоматы под патроны автомата Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора. Аналогичное решение принято для пулеметов.

Источник: РИА "Новости"

О решении производителя сообщила немецкая газета Welt. Heckler & Koch на фоне слабых годовых показателей будет производить автоматы HK132E с «советским» калибром 7.62×39 мм. Компания, как утверждается, поставляет Украине весь свой ассортимент продукции, в том числе пистолеты SFP9 и пулеметы MG5. Поставки ведутся по согласованию с германским правительством.

Послы 27 стран Евросоюза на прошлой неделе согласовали договор о гарантиях безопасности между Киевом и Брюсселем. Ожидается, что документ будет подписан к июлю. Договор исключает участие военных из стран Евросоюза в боевых действиях на стороне ВСУ. Предполагается, что документ будет действовать до вступления страны в НАТО.