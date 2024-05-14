В бундестаге рассказали о безуспешности попыток Киева втянуть в конфликт страны мира

Так он прокомментировал просьбу депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) о введении на Украину западных войск. Украинский чиновник обратился с соответствующим предложением к главе государства Владимиру Зеленскому ранее, 12 мая.
«Только разумная позиция в странах НАТО всё еще имеет преимущество, которая говорит, что НАТО не должно вмешиваться, что абсолютно правильно. Тем не менее мы, конечно, наблюдаем подстрекательство некоторых политиков. И мы знаем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон заявил, что он абсолютно точно хочет ввести сухопутные войска. Я не знаю, почему он так настроен, я не могу этого объяснить», — отметил Котре.
Также депутат рассказал о дискуссии в бундестаге. По его словам, правящие партии Германии предостерегают от дальнейшего участия страны в конфликте на Украине, хотя есть несколько лиц, ведущих «поджигательскую политику», которые хотят еще больше вовлечься в происходящее и увеличить поставки оружия.
При этом Котре напомнил о политике, которую ведет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он всегда соглашался на поставки оружия, хотя и с задержками, однако сказал нет передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет Taurus, — оружия, которое может достичь российских территорий.
«Я верю, что здесь, в Германии, большинство выступает за то, чтобы не допустить дальнейшего втягивания в этот конфликт. Они хотят, чтобы этот конфликт был немедленно прекращен. И я рассчитываю на то, что разум здесь возобладает. Поэтому, как я уже сказал, я пока не вижу столь широкого одобрения развертывания», — заключил немецкий политик.
Ранее, 12 мая, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что призывы представителей Киева ввести на Украину западные войска являются попыткой переложить ответственность на союзников. По его словам, на Западе не испытывают энтузиазма по данной инициативе, и теперь, если союзники откажутся направлять свои войска на Украину, Киев обвинит их в своем поражении.
Гончаренко в начале мая уже заявлял, что Украина может обратиться к Евросоюзу (ЕС) с просьбой об отправке войск в зону конфликта. Тогда он отметил, что подобная необходимость может возникнуть, в случае если украинская армия не сможет самостоятельно остановить Вооруженные силы (ВС) РФ.
Также в пользу решения о вводе войск высказывался и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, вернуть под контроль Киева территории было бы проще с западными военными, однако сейчас государство готово принять любую поддержку.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон 11 мая в очередной раз подчеркнул, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». До этого, 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.