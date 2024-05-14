В бундестаге рассказали о безуспешности попыток Киева втянуть в конфликт страны мира

«Только разумная позиция в странах НАТО всё еще имеет преимущество, которая говорит, что НАТО не должно вмешиваться, что абсолютно правильно. Тем не менее мы, конечно, наблюдаем подстрекательство некоторых политиков. И мы знаем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон заявил, что он абсолютно точно хочет ввести сухопутные войска. Я не знаю, почему он так настроен, я не могу этого объяснить», — отметил Котре.