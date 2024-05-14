Принят закон о преобразовании Бикинского района Хабаровского края в округ

— Все сельские поселения, которые ранее были отдельными муниципальными образованиями, теперь войдут в состав округа. Названия населенных пунктов останутся прежними. Советы депутатов сельских поселений будут упразднены и вместо них будет один представительный орган — Собрание депутатов округа, состоящее из 15 депутатов, избираемых на пять лет на муниципальных выборах, — рассказали в Законодательной Думе Хабаровского края.