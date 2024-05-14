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Принят закон о преобразовании Бикинского района Хабаровского края в округ

Депутаты краевого парламента в окончательной редакции утвердили проект.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты краевого парламента в окончательной редакции утвердили проект закона о преобразовании всех поселений Бикинского района в единый муниципальный округ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С вступлением закона в силу, будут сформированы органы местного самоуправления муниципального округа, включая единого главу, представительный орган, администрацию и единый бюджет. Также будет разработан план развития территории.

— Все сельские поселения, которые ранее были отдельными муниципальными образованиями, теперь войдут в состав округа. Названия населенных пунктов останутся прежними. Советы депутатов сельских поселений будут упразднены и вместо них будет один представительный орган — Собрание депутатов округа, состоящее из 15 депутатов, избираемых на пять лет на муниципальных выборах, — рассказали в Законодательной Думе Хабаровского края.

В 2023 году в Хабаровском крае был образован первый муниципальный округ — Охотский.

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