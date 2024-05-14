В Прикамье простятся с 27-летним Вячеславом Бахматовым, погибшим на СВО

Прощание с 27-летним Вячеславом Бахматовым, погибшим на СВО, состоится 16 мая в посёлке Камском Пермского края, рассказали в администрации Добрянского округа.
Вячеслав родился 11 июня 1996 года в посёлке Камском. В 2014 году он закончил Камскую среднюю школу. С ноября 2014-го по ноябрь 2015 года проходил срочную службу по призыву. Управлял боевыми машинами ВДВ.
Отслужив в армии, молодой человек работал в различных организациях Перми плотником-бетонщиком. Последние два года трудился слесарем по ремонту оборудования.
21 января 2024 года Вячеслав Бахматов принял решение заключить контракт для прохождения службы в зоне СВО. Он уходил защищать Родину с горящими глазами. Считал это своим долгом и честью. Служил в мотострелковых войсках. В зоне военных действий Вячеслав пробыл немногим больше месяца. 26 февраля в городе Красногоровке на территории ДНР он погиб.
Все, кто знал Вячеслава, называют его смелым, весёлым и уверенным человеком. У военнослужащего остались родители, братья, сын и дочка.
Прощание с Вячеславом Бахматовым будет проходить 16 мая в 11:00 в школе посёлка Камский.