В Прикамье простятся с 27-летним Вячеславом Бахматовым, погибшим на СВО

21 января 2024 года Вячеслав Бахматов принял решение заключить контракт для прохождения службы в зоне СВО. Он уходил защищать Родину с горящими глазами. Считал это своим долгом и честью. Служил в мотострелковых войсках. В зоне военных действий Вячеслав пробыл немногим больше месяца. 26 февраля в городе Красногоровке на территории ДНР он погиб.