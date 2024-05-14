В Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

«Дочь Анастасия помнит папу добрым, веселым, отзывчивым. У него осталось много друзей. И конечно, его возвращения ждал внук. Но он ушел, когда его позвала Родина. И погиб, защищая ее. Светлая память», — написал в тг-канале мэр района Геннадий Осодоев (18+).