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В Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Александру Жарикову было 52 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец деревни Еловка Эхирит-Булагатского района Александр Жариков погиб в ходе специальной военной операции. Мужчине было 52 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Александр Сергеевич Жариков родился 15 ноября 1971 года. Служил в рядах Российской армии на базе Высшего авиационного училища в Саратовской области в звании «рядовой стрелок».

В последние годы мужчина жил и работал в Листвянке, ремонтировал теплоходы, занимался рыбалкой. 27 октября 2023 года был мобилизован и направлен в зону СВО. Погиб Александр в декабре 2023 года.

«Дочь Анастасия помнит папу добрым, веселым, отзывчивым. У него осталось много друзей. И конечно, его возвращения ждал внук. Но он ушел, когда его позвала Родина. И погиб, защищая ее. Светлая память», — написал в тг-канале мэр района Геннадий Осодоев (18+).

Администрация и дума МО выразили соболезнования родным, близким, всем, кто знал Александра Сергеевича.