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Боец из Тулуна погиб в зоне СВО

Герой из Иркутской области представлен к Ордену Мужества.

Источник: Администрация Тулуна

Уроженец города Тулун Иркутской области Алексей Пашков погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевое задание 18 апреля. Об этом сообщает администрация города.

— Алексей родился в Тулуне, и учился здесь в школе № 1. На защиту своей родины он встал, подписав контракт с минобороны. В звании рядового он выполнял боевые задачи в зоне СВО, проявляя стойкость и мужество, — рассказывают о земляке в администрации Тулуна.

За героизм, отвагу и храбрость указом президента РФ рядовой Пашков представлен к Ордену Мужества.