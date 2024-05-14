Боец из Тулуна погиб в зоне СВО

— Алексей родился в Тулуне, и учился здесь в школе № 1. На защиту своей родины он встал, подписав контракт с минобороны. В звании рядового он выполнял боевые задачи в зоне СВО, проявляя стойкость и мужество, — рассказывают о земляке в администрации Тулуна.