Посол РФ: США запретом на импорт российского урана наносят ущерб своей экономике

Господин Антонов считает, что санкции нарушают «хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции». «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства. По его мнению, в США могут провалиться многие «зеленые» проекты.
Российский дипломат считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».
Президент США Джо Байден ранее подписал закон, которым запрещается импортировать низкообогащенный уран из России. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».