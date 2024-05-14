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Посол РФ: США запретом на импорт российского урана наносят ущерб своей экономике

Запрет на импорт российского урана в США является «выпадом по мировому рынку уранового топлива для АЭС» и ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, США наносят ущерб себе, а российские профильные предприятия «просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах».

Источник: РИА "Новости"

Господин Антонов считает, что санкции нарушают «хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции». «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства. По его мнению, в США могут провалиться многие «зеленые» проекты.

Российский дипломат считает, что США пытаются «поставить на колени отечественные профильные компании». Но, по его мнению, они будут работать по другим направлениям, а «локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам».

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, которым запрещается импортировать низкообогащенный уран из России. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

экономика