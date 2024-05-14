Посол РФ: США запретом на импорт российского урана наносят ущерб своей экономике

Господин Антонов считает, что санкции нарушают «хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции». «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — говорится в комментарии дипломата в Telegram-канале посольства. По его мнению, в США могут провалиться многие «зеленые» проекты.