Партии крайне правого толка усилили позиции в преддверии выборов в Европарламент

«Завтра они объявят победой крайне правых любую победу демократии и сделают это только потому, что это не их победа. Они используют этот термин, как будто речь идет о бактериях. Отныне всё, что вне системы, относят к крайне правым. Но всем всё уже давно понятно», — добавил он.