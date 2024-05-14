Партии крайне правого толка усилили позиции в преддверии выборов в Европарламент

Последний опрос общественного мнения во Франции показал, что «Национальное объединение» — главный соперник президентской партии на грядущих выборах в Европарламент — может набрать 31% голосов избирателей, тогда как макроновское «Возрождение» поддержат только 16% французов.
Депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар в беседе с «Известиями» подчеркнул, что рост популярности таких партий, как «Национальное объединение», — это «реальность», и те, кого в Европе любят называть крайне правыми, представляют собой на самом деле «крайне недовольных» политикой властей на местах.
«Завтра они объявят победой крайне правых любую победу демократии и сделают это только потому, что это не их победа. Они используют этот термин, как будто речь идет о бактериях. Отныне всё, что вне системы, относят к крайне правым. Но всем всё уже давно понятно», — добавил он.
Евродепутат считает, что «Национальное объединение» продолжит набирать популярность. Вместе с этим, по его словам, большое количество маленьких правых партий только разобщает французский электорат, который вместе мог бы предоставлять из себя гораздо более могущественную силу. Поэтому, например, «Реконкисте» Эрика Земмура, которой опросы отдают примерно 7% голосов, следовало бы просто уступить место «Национальному объединению», уверен парламентарий.