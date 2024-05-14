В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской

Также он отметил, что после визита Зеленской его бы не удивила возможная встреча Вучича с самим Владимиром Зеленским. При этом, по словам Мрдаля, он не видит, что президент Сербии может от этого выиграть, «кроме некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе».