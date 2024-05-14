В Сербии раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской

Как утверждает аналитик, пребывание украинской делегации в Белграде не освещалось слишком широко государственными медиа, кроме того, визит не был помпезно анонсирован, что объясняется умением Вучича «жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно».
По его мнению, визит Зеленской и Кулебы «очень удачно» состоялся после приезда Си Цзиньпина и появившихся «подозрений» в отношении Сербии в повороте на Восток.
«Мы знаем, что визит был организован не позднее января, февраля этого года, и, конечно, ранее было известно, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Сербию, так что все прекрасно совпало», — заявил политолог.
Также он отметил, что после визита Зеленской его бы не удивила возможная встреча Вучича с самим Владимиром Зеленским. При этом, по словам Мрдаля, он не видит, что президент Сербии может от этого выиграть, «кроме некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе».
В воскресенье Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. После этого с Зеленской и Кулебой встретился сам Вучич. Впоследствии он объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает представителей Украины.
На прошлой неделе Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом, который стал вторым после 2016 года. Лидеры двух стран подписали документ об углублении стратегического партнерства. Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Пекин готов совместно с Белградом защищать коренные и долгосрочные интересы Китая и Сербии.