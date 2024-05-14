Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину

Во время своей четвертой поездки в Киев с начала военной операции РФ Блинкен «подчеркнет приверженность администрации Джо Байдена обороне Украины и долгосрочной безопасности», сказали американские чиновники AP. Они отметили, что с момента подписания закона о новом пакете помощи союзникам Байден уже объявил о выделении $1,4 млрд на кратковременную военную помощь и $6 млрд — на долгосрочную поддержку.