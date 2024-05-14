Текслер: Челябинская область готова проводить соревнования самого высокого уровня

Напомним, после окончания соревнований спартакиады на всех уровнях еще долго звучали благодарности в адрес Челябинской области, на которую в 2024 году легла особая ноша. «Подготовка к проведению Спартакиады держалась на личном контроле руководства регионов, это была общая слаженная работа, за которую мы выражаем признательность всем вовлеченным специалистам и организациям. Особая ответственность легла на правительство Челябинской области, принимавшей церемонии открытия и закрытия, а также большинство спортивных соревнований — и как всегда, регион справился на высоте. Спорт — это, в первую очередь, команда, и могу с уверенностью сказать, что Зимнюю спартакиаду сделала команда больших профессионалов», — говорил после закрытия турнира министр спорта РФ Олег Матыцин.