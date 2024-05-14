Текслер: Челябинская область готова проводить соревнования самого высокого уровня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил участников и организаторов II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Медали, почетные грамоты и Благодарности получили победители и призеры турнира, их тренеры, а также организаторы соревнований — напомним, состязания по восьми из 16-ти олимпийских видов спорта принимали города Южного Урала. О тех, кто в очередной раз не позволил отменить российский спорт, — в материале Агентства новостей «Доступ».
Открывая церемонию, глава региона отметил, что Челябинской области выпала большая честь стать одним из центров проведения Спартакиады (также лучших спортсменов страны с 9 по 18 февраля принимали Тюменская и Свердловская области, Красноярский и Краснодарский края). «Это был грандиозный праздник спорта, который посетили 150 тысяч южноуральцев. По сути, соревнования стали аналогом олимпийского турнира. Уровень спортсменов и накал эмоций в соревнованиях были высочайшими. За награды главного старта зимнего сезона бились лучшие спортсмены нашей страны. Каждая медаль Спартакиады, действительно, на вес золота. За всеми наградами стоят годы труда и упорных тренировок, уверенность в своих силах и умение собраться в нужный момент», — сказал Алексей Текслер.
Южноуральцы успешно защитили честь региона в Спартакиаде, заняв седьмое место по стране в медальном зачете: в копилке Челябинской области — 23 награды, в том числе девять — высшего достоинства. Особенно ярко проявили себя конькобежцы, сноубордисты, мастера фристайла и альпинизма. «Это седьмое место по стране — отличный результат, который вновь подтвердил статус региона как одного из лидеров спорта в России. А Спартакиада в целом еще раз показала, что любые попытки отменить и изолировать российский спорт несостоятельны. Мы были и остаемся великой спортивной державой с победными традициями и мощной конкуренцией», — подчеркнул губернатор.
Он вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области 10 спортсменам и 12 тренерам. Особую благодарность Алексей Текслер выразил Екатерине Алдошкиной, завоевавшей пять призовых мест в шорт-треке и конькобежном спорте.
Спортсменка, в свою очередь, заметила, что получить признание родного региона приятно и почетно. «Я просто спортсмен, который делал свое дело, рада, что удалось показать: на Южном Урале есть хорошие спортсмены. Также есть понимание того, что благодаря успеху взрослых спортсменов у молодого поколения будет больше возможностей тренироваться и бить наши рекорды», — отметила после церемонии Екатерина Алдошкина.
Не только своей, но общей заслугой — тренеров и болельщиков — назвал свою награду победитель Спартакиады по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Игорь Омелин. «Как правильно сказал губернатор, это большая работа не только конкретно меня, но и большого количества людей, моей семьи. Конечно, вдвойне приятно побеждать в домашнем регионе, когда поддерживают свои люди, близкие. Победы мотивируют продолжать работать еще больше и быть примером для подрастающего поколения», — признался Игорь Омелин.
Напомним, после окончания соревнований спартакиады на всех уровнях еще долго звучали благодарности в адрес Челябинской области, на которую в 2024 году легла особая ноша. «Подготовка к проведению Спартакиады держалась на личном контроле руководства регионов, это была общая слаженная работа, за которую мы выражаем признательность всем вовлеченным специалистам и организациям. Особая ответственность легла на правительство Челябинской области, принимавшей церемонии открытия и закрытия, а также большинство спортивных соревнований — и как всегда, регион справился на высоте. Спорт — это, в первую очередь, команда, и могу с уверенностью сказать, что Зимнюю спартакиаду сделала команда больших профессионалов», — говорил после закрытия турнира министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Наш регион готов проводить соревнования самого высокого уровня», — в очередной раз подтвердил губернатор Алексей Текслер в ходе церемонии.
За успешную организацию и проведение Спартакиады он вручил областные награды своим заместителям Вадиму Евдокимову и Станиславу Мошарову, а также главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому.