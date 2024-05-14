В Уфе обсудят развитие и безопасность России и Центральной Азии

По словам организаторов, конференцию было решено провести на этот раз в Башкортостане потому, что это один из самых близких Центральной Азии регионов не только географически и культурно, но и экономически. Так как центральноазиатские государства в десятке крупнейших торговых партнеров Башкирии и продолжают увеличивать товарооборот с республикой.