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В Уфе обсудят развитие и безопасность России и Центральной Азии

Сегодня, 14 мая, в Уфе начинает работу Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Эксперты из России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана оценят и обсудят современные вызовы и перспективы сотрудничества и развития международных отношений.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 14 мая, в Уфе начинает работу Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Эксперты из России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана оценят и обсудят современные вызовы и перспективы сотрудничества и развития международных отношений.

По словам организаторов, конференцию было решено провести на этот раз в Башкортостане потому, что это один из самых близких Центральной Азии регионов не только географически и культурно, но и экономически. Так как центральноазиатские государства в десятке крупнейших торговых партнеров Башкирии и продолжают увеличивать товарооборот с республикой.

Центральноазиатская конференция Валдайского клуба в Уфе будет проходить два дня, в течение которых участники обсудят торговлю и миграцию, безопасность и экстремизм, экологию и климат. Завершится работа площадки открытой дискуссией.

— Актуальность конференции в том, что Россия работает над проектом по оказанию содействия в преодолении экологической ситуации в Приаралье, наращивает инвестиции и объем двусторонней торговли в центральноазиатском регионе. В то же время страны Центральной Азии становятся перспективными инвестиционными площадками, в том числе в условиях антироссийских санкций, — подчеркнули организаторы Центральноазиатской конференции Валдайского клуба в Уфе.