Вучич объяснил решение встретиться в Белграде с женой Зеленского

Он объяснил, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом. «А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — задался он вопросами.