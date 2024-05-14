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В Монголии началось выдвижение независимых кандидатов на выборы в парламент

УЛАН-БАТОР, 14 мая. /ТАСС/. Процесс выдвижения независимых кандидатов на выборы в Великий государственный хурал (парламент) Монголии начался 14 мая и завершится 20 мая, за это время самовыдвиженцы по новому закону должны собрать 801 подпись избирателей в округе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Генеральной избирательной комиссии страны.

Источник: Freepik

«Выдвижение независимых кандидатов на предстоящие 28 июня 2024 года парламентские выборы пройдет с 14 по 20 мая. За этот период самовыдвиженцы по новому избирательному законодательству должны собрать не менее 801 подписи избирателей в своем округе», — сообщили в информационном центре избиркома.

Комиссия напомнила, что принятый в 2023 году новый закон о выборах в парламент увеличит его численность с 76 до 126 депутатов. Из них 78 человек будут избраны по одномандатным округам, 48 — по партийным спискам. Их объявят в срок с 14 по 20 мая 23 партии и 2 коалиции, зарегистрированные для участия в выборах.

Решение о регистрации независимых и партийных кандидатов избирком примет до 1 июня. Комиссия совместно с агентством по борьбе с коррупцией выпустила справочник с инструкциями для кандидатов по заполнению деклараций, отчетов о расходах на выборы, а также правовых нормах при агитации.