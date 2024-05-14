В Монголии началось выдвижение независимых кандидатов на выборы в парламент

Комиссия напомнила, что принятый в 2023 году новый закон о выборах в парламент увеличит его численность с 76 до 126 депутатов. Из них 78 человек будут избраны по одномандатным округам, 48 — по партийным спискам. Их объявят в срок с 14 по 20 мая 23 партии и 2 коалиции, зарегистрированные для участия в выборах.