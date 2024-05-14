Узбекистан направит более 900 миллионов кубометров воды в Казахстан для полива

Вода должна поступить из Сырдарьи по межгосударственному каналу «Достык» в поливной период 2024 года. Об этом на заседании договорился министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует Казахстан.
Также было отмечено о разработке проекта соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».
Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.