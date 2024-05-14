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Узбекистан направит более 900 миллионов кубометров воды в Казахстан для полива

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На очередном заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии была достигнута договоренность о подаче из Узбекистана 922 миллионов кубометров воды в Казахстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Вода должна поступить из Сырдарьи по межгосударственному каналу «Достык» в поливной период 2024 года. Об этом на заседании договорился министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует Казахстан.

Также было отмечено о разработке проекта соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».

Следующее заседание МКВК пройдет в сентябре этого года в Туркменистане.

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