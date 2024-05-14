Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины — Константинов

Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем «сюрпризам» противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.