Ранее британская газета Standard, ссылаясь на военный источник, сообщила, что первые истребители F-16 могут быть поставлены Киеву уже через несколько недель.
«Все игры киевских преступников — до поры до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идет о сохранности их собственной шкуры. Ну, а в конечном счете угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием», — сказал Константинов в комментарии РИА Новости.
По его словам, с 2014 года крымчане не раз имели возможность убедиться, что нынешние украинские власти — это публика, готовая на любую подлость и уверенная в своей безнаказанности.
В конце апреля министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в королевстве сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года.
Также ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву «несколько» F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Об этом же в середине апреля сказал премьер-министр королевства Александр де Кроо.
При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году.
Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем «сюрпризам» противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.