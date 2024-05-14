Экс-губернатор Юревич потребовал 100 миллионов рублей у телеканала «Россия 1» и лично у Андрея Малахова

«Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд».
Свой моральный ущерб Михаил Юревич оценил в 100 миллионов рублей.
Ранее телеведущий Андрей Малахов посвятил свое шоу экс-губернатору Челябинской области. В передаче показали факты из жизни бывшего чиновника и рассказали про его любовь к роскоши. Так зрители увидели дворец Юревича в коттеджном поселке Тарасовка и узнали, что роскошный вертолет Bell 429 был любимым средством передвижения чиновника, а не участвовал в тушении пожаров, для которого формально был приобретен.
В 2017 году Юревич попал под уголовную статью: его обвинили в получении миллиардных откатов во время «дорожной революции». Экс-губернатор сбежал за границу и больше в России не появлялся. А в начале апреля судебные приставы описали имущество владельцев «Макфы» после подачи иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга государству. Юревич предложил выкупить предприятия по стоимости, но Генпрокуратура отказалась от мирового соглашения. Акции компании «Макфа» и аффилированных с ней предприятий изъяты в пользу государства.