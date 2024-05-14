Экс-губернатор Юревич потребовал 100 миллионов рублей у телеканала «Россия 1» и лично у Андрея Малахова

В 2017 году Юревич попал под уголовную статью: его обвинили в получении миллиардных откатов во время «дорожной революции». Экс-губернатор сбежал за границу и больше в России не появлялся. А в начале апреля судебные приставы описали имущество владельцев «Макфы» после подачи иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга государству. Юревич предложил выкупить предприятия по стоимости, но Генпрокуратура отказалась от мирового соглашения. Акции компании «Макфа» и аффилированных с ней предприятий изъяты в пользу государства.