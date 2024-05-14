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Экс-губернатор Юревич потребовал 100 миллионов рублей у телеканала «Россия 1» и лично у Андрея Малахова

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая, ФедералПресс. Экс-губернатор Челябинской области подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками он указал телеканал «Россия 1», издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» и автора Андрея Малахова. Михаил Юревич счел оскорблением информацию, которая прозвучала в посвященной ему передаче.

Источник: РИА Новости

«Когда федеральный канал на всю страну называет человека коррупционером и мошенником — это определенная мера давления и влияния на суд».

считает адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

Свой моральный ущерб Михаил Юревич оценил в 100 миллионов рублей.

Ранее телеведущий Андрей Малахов посвятил свое шоу экс-губернатору Челябинской области. В передаче показали факты из жизни бывшего чиновника и рассказали про его любовь к роскоши. Так зрители увидели дворец Юревича в коттеджном поселке Тарасовка и узнали, что роскошный вертолет Bell 429 был любимым средством передвижения чиновника, а не участвовал в тушении пожаров, для которого формально был приобретен.

В 2017 году Юревич попал под уголовную статью: его обвинили в получении миллиардных откатов во время «дорожной революции». Экс-губернатор сбежал за границу и больше в России не появлялся. А в начале апреля судебные приставы описали имущество владельцев «Макфы» после подачи иска Генпрокуратуры РФ о передаче активов холдинга государству. Юревич предложил выкупить предприятия по стоимости, но Генпрокуратура отказалась от мирового соглашения. Акции компании «Макфа» и аффилированных с ней предприятий изъяты в пользу государства.