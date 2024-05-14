Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области депутат скрыл свои доходы и лишился мандата

Депутат Совета Знаменского сельского поселения лишился мандата.

Источник: Freepik

Депутат Совета Знаменского сельского поселения лишился мандата. Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратурой Знаменского района.

Выяснилось, что депутат своевременно не предоставил сведения о доходах и имуществе. Прокурор района внёс в орган местного самоуправления представление.

«В настоящее время полномочия депутата, нарушившего требования антикоррупционного законодательства, прекращены в связи с утратой доверия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ранее мы писали о депутате Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Она также лишилась мандата в связи с утратой доверия.

А также о главе Черлакского городского поселения, которого сняли с должности с такой же формулировкой.