В Омской области депутат скрыл свои доходы и лишился мандата

Депутат Совета Знаменского сельского поселения лишился мандата. Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратурой Знаменского района.
Выяснилось, что депутат своевременно не предоставил сведения о доходах и имуществе. Прокурор района внёс в орган местного самоуправления представление.
«В настоящее время полномочия депутата, нарушившего требования антикоррупционного законодательства, прекращены в связи с утратой доверия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее мы писали о депутате Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Она также лишилась мандата в связи с утратой доверия.
А также о главе Черлакского городского поселения, которого сняли с должности с такой же формулировкой.