МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западные страны должны изменить свое отношение к России и перестать считать ее врагом, написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в социальной сети X.
«Россия нам не враг», — отметил он.
Куртен также подчеркнул, что западным лидерам следует перестать обострять ситуацию на Украине. Он выразил опасение, что подобная эскалация может привести к ядерному конфликту.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.