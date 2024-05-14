Делегация Хабаровского края отправилась с рабочим визитом в Китай

Делегация Хабаровского края во главе с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой с официальным визитом работает в Китае. В программе — посещение провинций Гуандун и Хэйлунцзян, обсуждение перспектив сотрудничества, участие в открытии Восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Визит начался с официальной встречи представителей правительства Хабаровского края и Народного правительства провинции Гуандун. Провинция занимает первое место в Китайской Народной Республике по уровню развития экономики и темпам роста ВРП. Дружественные связи между Хабаровским краем и провинцией Гуандун развиваются более 10 лет — с 2012 года.
В ходе переговоров Мария Авилова озвучила перспективные направления укрепления двусторонних связей. Среди них — трансфер технологий и обмен опытом в сфере промышленного развития, в том числе за счет реализации технологических стартапов, коммерциализации научных разработок в рамках проекта строительства технопарка «Амур», дальнейшее развитие взаимной торговли, в том числе посредством онлайн коммерции. Среди важных направлений сотрудничества она отметила наращивание образовательных, гуманитарных и туристических обменов, в том числе в рамках программ «двойных дипломов», обменов преподавателями, студентами и научными работниками. Начать такой обмен можно уже с лета 2024 года в рамках «Летней школы» изучения русского языка при Тихоокеанском государственном университете.
— Жители провинции Гуандун умеют сочетать вековые традиции и китайскую культуру с современными технологиями. Это действительно впечатляет. Опыт в плане высокотехнологичного промышленного производства, созданного в дельте реки Чжуцзян, очень полезен. Сегодня экономическая зона дельты реки Чжуцзян — один из наиболее экономически развитых, густонаселённых и мощных в производственном плане районов всего Китая. В свою очередь Хабаровский край — опорный регион Дальнего Востока России, что открывает перспективы для сотрудничества, — подчеркнула Мария Авилова.
В свою очередь Вице-губернатор провинции Гуандун Ван Синь в целях укрепления межрегиональных связей предложил развивать взаимную торговлю за счет наращивания поставок из провинции Гуандун продукции легкой и радиоэлектронной промышленности (смартфонов, электроники, строительных материалов), привлечения компаний Хабаровского края к участию в Кантонской международной торговой ярмарке, расширения сотрудничества в сфере науки и инноваций. Гуандун — центр передовых разработок в сфере искусственного интеллекта. Есть перспективы в сфере совместной подготовки кадров. Он отметил, что жителям провинции Гуандун, где не бывает снега, интересны зимние виды спорта и зимняя северная природа, поэтому важно активизировать также сотрудничество в сфере культуры и туризма.
Работа делегации в провинции Гуандун продолжается. На сегодня — 14 мая — запланировано обсуждение вопросов установления контактов между резидентами зон с преференциальными режимами Хабаровского края и провинции Гуандун.
В 2022 году для активизации экономических связей с югом Китая был заключен трехсторонний протокол о намерениях по углублению торгового и экономического сотрудничества между Хабаровским краем, провинциями Гуандун и Хэйлунцзян. Китай — основной внешнеторговый партнер Хабаровского края в сфере внешней торговли и международного туризма. По итогам 2023 года оборот внешней торговли с КНР вырос на 10% к уровню 2022 года.