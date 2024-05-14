Делегация Хабаровского края отправилась с рабочим визитом в Китай

В ходе переговоров Мария Авилова озвучила перспективные направления укрепления двусторонних связей. Среди них — трансфер технологий и обмен опытом в сфере промышленного развития, в том числе за счет реализации технологических стартапов, коммерциализации научных разработок в рамках проекта строительства технопарка «Амур», дальнейшее развитие взаимной торговли, в том числе посредством онлайн коммерции. Среди важных направлений сотрудничества она отметила наращивание образовательных, гуманитарных и туристических обменов, в том числе в рамках программ «двойных дипломов», обменов преподавателями, студентами и научными работниками. Начать такой обмен можно уже с лета 2024 года в рамках «Летней школы» изучения русского языка при Тихоокеанском государственном университете.