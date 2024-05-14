В Башкирии появятся шесть новых поликлиник.

В 2024 году в Башкирии по поручению Главы республики начнется строительство четырех детских поликлиник в Аскарово, Благовещенске, Учалах и Янауле, двух взрослых медучреждений в Аскино и Бакалах. Кроме того, планируют завершить возведение поликлиники на 320 посещений в Кушнаренково. Об этом шла речь на заседании, где рассмотрели ход реализации национального проекта «Здравоохранение».