SOS-кнопка для туристов появится в Казахстане

По его данным, в 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, что в два раза больше показателя 2022 года. При этом более 9,6 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны. Этот показатель превышает 2022 год на 1 млн человек. Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года.