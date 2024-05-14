Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1

Инициированный парламентариями законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О дорожном движении” по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств (ТС) и цифровизации дорожной безопасности» был принят в первом чтении 17 апреля 2024 года. 15 мая его будут рассматривать уже во втором чтении. Шансы, что именно в этом виде документ будет подписан, а спустя время введен в действие, весьма высоки.