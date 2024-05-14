Юрий Трутнев продолжит курировать развитие ДФО и Арктики

— Ключ к развитию российской экономики лежит на Дальнем Востоке и в Арктике. К развитию этих территорий мы должны относиться как к нашему приоритету в соответствии с поручением нашего президента Владимира Путина, — отметил председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы России Николай Харитонов, представляя кандидатуру Юрия Трутнева. — За последние 10 лет благодаря совместной работе депутатов и правительства было принято почти 80 федеральных законов, в том числе о северном завозе, который регионы ждали более 25 лет. Благодаря Юрию Трутневу сотрудничество исполнительной и законодательной власти будет ещё более продуктивным, выстроенным на взаимном обмене мнениями и приводящем к принятию рациональных и эффективных решений по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.