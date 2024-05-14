Юрий Трутнев продолжит курировать развитие ДФО и Арктики

Юрий Трутнев продолжит курировать вопросы развития Дальнего Востока и Арктики в должностях полномочного представителя президента и заместителя председателя правительства России. Его кандидатуру подавляющим большинством голосов утвердили депутаты Государственной думы страны. Примечательно, что это заседание прошло накануне в день рождения ДФО. Наш федеральный округ был создан указом президента Владимира Владимировича Путина 13 мая 2000 года, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Юрий Трутнев отвечает за развитие Дальнего Востока с 2013 года. Именно тогда президент России обозначил развитие этого макрорегиона национальным приоритетом на весь XXI век. За это время в ДФО был запущен механизм территорий опережающего развития, создана система качественного управления. Людей в регионы на востоке страны привлекают более высокими заработками, возможностями открыть своё дело на дальневосточном гектаре, запущен механизм строительства арендного жилья, выдачи ДВ-ипотеки под 2% годовых, начинается комплексная реновация 25 городов Дальнего Востока.
— У нас нет иллюзий, что всё уже хорошо и мы всё сделали. Работа по развитию арктических и дальневосточных регионов дала только первые результаты. Но на такой территории добиться мгновенных изменений, наверное, невозможно. Время предъявляет новые вызовы. Санкции, применяемые противниками к нашей стране, создали условия для изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути. Работы предстоит много, — заявил Юрий Трутнев в своём выступлении в Госдуме России.
— Ключ к развитию российской экономики лежит на Дальнем Востоке и в Арктике. К развитию этих территорий мы должны относиться как к нашему приоритету в соответствии с поручением нашего президента Владимира Путина, — отметил председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы России Николай Харитонов, представляя кандидатуру Юрия Трутнева. — За последние 10 лет благодаря совместной работе депутатов и правительства было принято почти 80 федеральных законов, в том числе о северном завозе, который регионы ждали более 25 лет. Благодаря Юрию Трутневу сотрудничество исполнительной и законодательной власти будет ещё более продуктивным, выстроенным на взаимном обмене мнениями и приводящем к принятию рациональных и эффективных решений по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
В планах к 2030 году открыть в ДФО и Арктике более 1700 новых предприятий, создать свыше 230 тысяч дополнительных рабочих мест. Объём инвестиций должен достичь 10,5 трлн рублей (инвестиции в 8,5 трлн рублей уже обеспечены обязывающими соглашениями с инвесторами).