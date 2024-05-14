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Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент

КИШИНЕВ, 14 мая — РИА Новости. Евродепутат, вице-председатель Европейской народной партии Зигфрид Мурешан в эфире радио Moldova призвал жителей Молдавии, у которых есть паспорта стран ЕС, принять участие в выборах Европарламента — он считает, что высокая явка может ускорить процесс переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

Источник: © РИА Новости

«Если люди придут на выборы в Республике Молдова в большом количестве и проголосуют за Европу, это станет дополнительным обязательством для Европейского союза помочь Республике Молдова как можно больше и быстрее… Если явка будет высокой, это еще один шанс для того, чтобы переговоры о вступлении начались сразу же в июне», — заявил Мурешан.

По его словам, выборы в Европейский парламент станут для Молдавии мини-референдумом по вопросу европейской интеграции.

«Я убежден, что проевропейское большинство, которое сейчас существует в Европарламенте, сохранится и после выборов 9 июня. И это большинство продолжит принимать решения в пользу Молдавии», — добавил евродепутат.

Ранее МИД Румынии сообщил, что откроет 52 избирательных участка в Молдавии на выборах в Европейский парламент. Это на 16 участков больше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году, тогда в голосовании приняли участие около 38 тысяч молдаван с румынским гражданством.

ЕС