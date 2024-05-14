Евродепутат призвал жителей Молдавии участвовать в выборах в Европарламент

«Если люди придут на выборы в Республике Молдова в большом количестве и проголосуют за Европу, это станет дополнительным обязательством для Европейского союза помочь Республике Молдова как можно больше и быстрее… Если явка будет высокой, это еще один шанс для того, чтобы переговоры о вступлении начались сразу же в июне», — заявил Мурешан.