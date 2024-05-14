В Башкирии утвердили программу развития физкультуры и спорта.

«В 2023 году было построено 4 крупных спортивных центра, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 крытых ледовых арен и 2 бассейна. Создано более 1000 спортивных площадок и хоккейных коробок. В текущем году ведется строительство 14 крупных спортивных объектов, среди которых 2 самых масштабных в современной истории республики — Дворец борьбы и Центр фехтования».