В Башкирии утвердили программу развития физкультуры и спорта.

Правительство Башкирии утвердило государственную программу развития физической культуры и спорта в республике. Об этом стало известно по итогам заседания под председательством премьер-министра РБ Андрея Назарова.
Руководитель регионального кабмина подчеркнул, что Башкирия — один из ведущих спортивных субъектов России.
«В 2023 году было построено 4 крупных спортивных центра, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 крытых ледовых арен и 2 бассейна. Создано более 1000 спортивных площадок и хоккейных коробок. В текущем году ведется строительство 14 крупных спортивных объектов, среди которых 2 самых масштабных в современной истории республики — Дворец борьбы и Центр фехтования».
Как отметил министр спорта республики Руслан Хабибов, профильная госпрограмма включает три подпрограммы — физкультуру и массовый спорт, развитие конного спорта и конноспортивных школ, спорт высших достижений и подготовку спортивного резерва.
Ее проектная часть включает региональные проекты «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», а также ведомственный проект «Развитие спортивной инфраструктуры». Процессная часть охватывает подпрограммы «Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» и «Развитие конного спорта и конноспортивных школ в РБ».
Также продолжается цифровизация спорта, в рамках которой введена автоматизированная информсистема «Мой спорт». Другое важное направление — привлечение жителей к систематическим занятиям спортом и достижению национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» путем создания малобюджетных спортивных сооружений в шаговой доступности.