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Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку

Власти: мэр Сочи уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, его поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

«Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре», — говорится в сообщении краевой администрации.