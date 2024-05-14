Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку

«Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре», — говорится в сообщении краевой администрации.