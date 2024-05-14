«Приложу все усилия»: Алиханов рассказал о приоритетах Минпромторга и запросах армии

«Сейчас идёт активное формирование ключевых проектов в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники, беспилотных авиасистем, новых технологий для энергетики, разных видов транспорта. У нас есть чёткое понимание тех предложений, которые должны лечь в основу программных документов по этим отраслям».