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«Приложу все усилия»: Алиханов рассказал о приоритетах Минпромторга и запросах армии

По словам кандидата в министры, необходимо сбалансировать обеспечение потребностей вооружённых сил.

Источник: РИА "Новости"

Антон Алиханов заявил, что на посту главы Минпромторга «приложит все усилия для выполнения ёмких задач технологического суверенитета». Его речь публикует «Дума ТВ».

«Сейчас идёт активное формирование ключевых проектов в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники, беспилотных авиасистем, новых технологий для энергетики, разных видов транспорта. У нас есть чёткое понимание тех предложений, которые должны лечь в основу программных документов по этим отраслям».

заявил Алиханов

Кандидат в министры объявил, что планирует оперативно улучшить набор инициатив, направленных на развитие обрабатывающей промышленности. Участие депутатов и вице-премьера Дениса Мантурова будет ключевым при подготовке соответствующих законодательных инициатив, подчеркнул он.

Особое внимание, по словам Алиханова, будет уделено поддержке стабильной работы отраслей оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что необходимо сбалансировать обеспечение потребностей вооружённых сил, авиации, флота и гражданских секторов.

«Не меньшее значение для повышения спроса на отечественную продукцию имеет, конечно, развитие несырьевого неэнергетического экспорта. <…> В первую очередь, конечно, здесь речь идёт о раскатке новых логистических маршрутов, создании за рубежом российских индустриальных хабов, формирование технологических альянсов», — сказал он.

Фракция КПРФ поддержит кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга.