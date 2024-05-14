Рустам Минниханов встретился с первым замглавы МВД РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Они обсудили сотрудничество в области безопасности. В сообщении казанского Кремля говорится, что Минниханов и Горовой затронули темы обеспечения безопасности, профилактики правонарушений и взаимодействия в сфере антитеррористической защищенности.
Во встрече также участвовали руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.
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