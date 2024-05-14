Навел порядки в строительной сфере и вывел курорт в лидеры: Чем запомнился Алексей Копайгородский на посту мэра Сочи

Алексей Копайгородский занимал пост главы администрации Сочи с сентября 2019 года. 14 мая 2024 года он попросил губернатора Кубани об отставке в связи с переходом на новую работу. Глава региона поддержал решение руководителя города-курорта. Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм Копайгородского, и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.
— Покинуть пост мэра Сочи — это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться, — поддержал Алексея Копайгородского губернатор края.
Предварительно, решение Копайгородского уйти с поста мэра Сочи связано с федеральными ротациями, изменениям в правительстве РФ и кабмине.
Почти за пять лет Алексею Копайгордскому удалось решить множество важных для Сочи вопросов, на курорте навели порядок в строительной сфере, провели серьезную работу с обманутыми дольщиками, открыли новые школы, детские сады, спортивные объекты.
В Сочи проделана масштабная работа по модернизации городской инженерной инфраструктуре. Кроме этого, каждый год к курортному сезону благоустраиваются десятки пляжей, которые считаются одними из лучших в России.
Вопрос об отставке Алексея Копайгоородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.
Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. В 2012 году получил юридическое образование. В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 2014 года занимал различные должности в администрации Краснодарского края. С февраля 2016 года по март 2017 года занял кресло замглавы Краснодара. Затем в марте 2017 был назначен директором департамента внутренней политики администрации региона. В сентябре 2017 года утвержден вице-губернатором Краснодарского края. С 9 сентября 2019 года замещал должность первого заместителя Главы города Сочи. А с 11 сентября 2019 года работал главой Сочи.
Алексей Копайгородский женат, воспитывает пятерых детей.