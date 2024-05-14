Навел порядки в строительной сфере и вывел курорт в лидеры: Чем запомнился Алексей Копайгородский на посту мэра Сочи

С 2014 года занимал различные должности в администрации Краснодарского края. С февраля 2016 года по март 2017 года занял кресло замглавы Краснодара. Затем в марте 2017 был назначен директором департамента внутренней политики администрации региона. В сентябре 2017 года утвержден вице-губернатором Краснодарского края. С 9 сентября 2019 года замещал должность первого заместителя Главы города Сочи. А с 11 сентября 2019 года работал главой Сочи.