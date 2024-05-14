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«Вам всегда что-то мешает»: Ратмир Мавлиев раскритиковал начальника управления коммунального хозяйства Уфы

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова. Как заявил Мавлиев на оперативном совещании в мэрии, город может остаться не подготовленным к 450-летнему юбилею, если сохранять текущий темп по дорожным работам.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, сейчас нанесено 15% дорожной разметки от того объема, который нужно выполнить — 30 тысяч кв. м из запланированных 195 тысяч кв. м. Как объяснил Рустем Хамитов, работы приостановили из-за холодной погоды.

«Эту работу не оставляйте. Чтобы работали в круглосуточном режиме, особенно в выходные. Если вы эту работу такими темпами продолжите, я боюсь, что вы к юбилею Уфы не успеете».

сказал Ратмир Мавлиев

Также в Уфе замедлились темпы выполнения ямочного ремонта: пока выполнено 50% из запланированного объема. Глава городской администрации отметил, что Советский район значительно отстает — там отремонтировали 377 кв. м из 2,5 тысяч кв. м. Рустем Хамитов пояснил, что ремонт приостанавливали из-за погодных условий.

«Рустем Нильевич, вам всегда что-то мешает: то погода, то настроения нет, то снег идет, то дождь. Вы как-то повнимательнее относитесь. Деньги выделили — значит надо конкурсные процедуры запускать. Людям сегодня это надо, а не когда у вас снег идет или еще что-то», — возмутился Мавлиев.

ЖКХ