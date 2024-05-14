«Вам всегда что-то мешает»: Ратмир Мавлиев раскритиковал начальника управления коммунального хозяйства Уфы

«Рустем Нильевич, вам всегда что-то мешает: то погода, то настроения нет, то снег идет, то дождь. Вы как-то повнимательнее относитесь. Деньги выделили — значит надо конкурсные процедуры запускать. Людям сегодня это надо, а не когда у вас снег идет или еще что-то», — возмутился Мавлиев.